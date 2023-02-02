Сам Олександр Лієв заперечує отримання російського паспорта і тсверджує, що має лише українське громадянство.

У виконуючого обов'язки керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Сам він стверджує, що ніколи не отримував паспорт РФ.

Як пише Українська правда із посиланням на джерела в правоохоронних органах, російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. У ньому вказано, що він народився в Москві, "хоча насправді Лієв народився на території України".

Сам Лієв у коментарі УП спростував наявність у нього російського громадянства. Він зазначає, що весь негатив і суспільна критика, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу та завадить процесам, якими він займається у Міністерстві оборони.

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"Це повний треш. У мене нема й не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни. Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному"", - сказав Лієв.

Скандал з чиновником Міноборони Лієвим - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 січня очільник ЦПК Віталій Шабунін опублікував скандальні факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив підписувати збройові контракти відомства.

За даними Шабуніна, Лієв - уродженець м. Ухта республіки Комі (РФ), екс-міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича. У березні 2014-го він в інтерв'ю "Громадському" закликав Київ "почути Крим" і "легалізувати референдум" на півострові. Також стверджувалося, що в січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ.

Реагуючи на публікацію ЦПК, Лієв заявив, що це - "сфабрикований вкид", спрямований проти міністра оборони. За його словами, компромат на нього - це нібито частина інформаційно-психологічної кампанії, про яку попереджували в ГУР. Щодо історії з кримськими маяками, Лієв заявив, що вона "абсолютно вигадана", а на заяви про те, що він уродженець російської Ухти відповів, що з 3 років "став мешканцем українського Армянська, АР Крим". Лієв також прокоментував скандальний ролик, у якому закликає Київ "почути Крим" у лютому 2014 року.

Пізніше стало відомо, що Лієв написав заяву про звільнення на тлі скандалу, пов'язаного з його висловлюваннями про Крим. Голова комітету ВРУ з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла підтвердила написання заяви.

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