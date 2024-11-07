Навіть Трамп не може собі дозволити програти війну в Україні, - Foreign Policy

Перемога диктатора Володимира Путіна стала б серйозним ударом по могутності США.

Оточення новообраного президента США Дональда Трампа варто було б пояснити йому просту істину: як новий лідер США, він зобов’язаний негайно представити план припинення війни в Україні, пише Foreign Policy.

Трамп, імовірно, буде зосереджений на внутрішній політиці. Однак він має зрозуміти, що його зволікання тільки грає на руку Росії, яка зараз виступає як прямий опонент США.

Видання пише, що у плані Трампа не повинно бути поступок щодо територій, які Росія захопила внаслідок війни. Також небажано покладатися на обіцянки правителя Росії Володимира Путіна, який часто відходить від своїх слів.

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Представники НАТО й експерти майже одностайно погоджуються, що Україна поступово втрачає позиції, а прийдешня зима буде переломним моментом. Перемога Трампа в США тільки посилила ці побоювання, зокрема через його обережні заяви щодо України та війни.

Раніше Трамп висловлював думку, що Україна мала б погодитися на поступки Росії ще до початку війни, стверджуючи, що навіть "найгірша угода була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз". Він також звинувачував президента України Володимира Зеленського в "маленьких неприємних наклепах" на його адресу.

Ситуація для України залишається вкрай складною. На сході України, здається, Росія намагається морально та фізично виснажити населення, тоді як на півдні вона блокує порти, ускладнюючи постачання. Майкл Боцюрків, старший науковий співробітник Atlantic Council, зазначає:

"Росія скористалася політичною невизначеністю у США під час виборів. Автократичні лідери, як Путін, користуються слабкістю та нерішучістю Заходу, а Захід досі не дозволив Україні наносити удари по позиціях у самій Росії, що дало Москві стратегічну перевагу".

Західні союзники, зокрема США, встановили обмеження щодо підтримки України, стримуючи надання певної зброї та ресурсів. Причини цього коливаються від втоми до віри в те, що конфлікт не переросте межі України.

Серед експертів панує страх, що будь-які територіальні поступки Україні лише підсилять агресію Путіна, наближаючи Росію до кордонів НАТО і створюючи нові загрози для Європи. Як зазначає Рут Деєрмонд, професорка Королівського коледжу Лондона, мирна угода, яка залишить окуповані Росією території за Москвою, дозволить Росії зміцнити свої позиції і наростити військову присутність у Білорусі, що створює потенційну загрозу для балтійських країн НАТО. Зміцніла Росія може активізувати кібератаки та втручання у внутрішні справи європейських держав і США.

У статті для Atlantic Council Пітер Дікінсон писав, що країни, які Росія вважає "історично своєю частиною", такі як Польща, країни Балтії та інші, можуть стати потенційними цілями для агресії Кремля.

Європа побоюється, що перемога Росії створить ще більше викликів для стабільності регіону. Це важливо пояснити Трампу, щоб він зрозумів значення підтримки України для безпеки США. Незважаючи на відстань, кордони вже не є захистом від глобальних загроз.

Зеленський продовжує закликати до підтримки, але Вашингтон уже вклав чималі кошти й політичний капітал у цю війну. Деєрмонд попередила:

"Програш України виглядатиме для решти світу так, ніби США програють Росії - або коаліції Росії, Ірану та Північної Кореї. Будь-яке скорочення підтримки США також виглядало б так, ніби Росія змусила США відступити. Це, очевидно, сильно зашкодить довірі до США. Роками Путін говорить про слабкість Заходу, маючи на увазі переважно США".

Хоча американській громадськості може здатися, що конфлікт в Україні далеко, він має реальні наслідки для безпеки Сполучених Штатів.

Поки що не ясно, як серйозно Трамп сприймає українське питання і чи усвідомлює він повною мірою загрози. Раніше він неодноразово називав Путіна "генієм" і водночас говорив, що у нього "хороші стосунки" і з Путіним, і з Зеленським.

Як зазначає видання, наскільки Трамп розуміє, що на кону в Україні, та наскільки він готовий підтримувати союзників США, залишається під питанням. Тому його команді варто донести до нього меседж: Сполученим Штатам потрібна перемога України для збереження власної безпеки та впливу на світовій арені.

"Мирний план" Трампа - останні ноивни

Як повідомляв УНІАН, "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

За даними The Wall Street Journal, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп, сказали вони.

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