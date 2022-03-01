Українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню і виведення з території України всіх військ РФ.

28 лютого минули переговори між українською та російською сторонами щодо припинення війни в Україні. Наступні переговори, за деякою інформацією, заплановані на 2 березня.

Джерела в українській дипломатії розкрили "Главкому" деякі вимоги, які висунули росіяни.

Що вимагає Росія на переговорах з Україною:

позаблоковий статус України, закріплений на рівні парламенту з проведенням референдуму;

визнання Україною ОРДЛО, яке Росія називає "ЛДНР", в адміністративних рамках Донецької та Луганської областей;

денацифікація;

Крим, повернення якого вимагає Україна, винести у майбутній угоді за дужки.

Українська сторона на переговорах з Росією вимагала виключно припинення вогню і виведення з території України всіх військ країни-агресора.

До складу делегації увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров і заступник Міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Нагадаємо, 28 лютого на білорусько-українському кордоні пройшов перший раунд переговорів України і Росії. Після них сторони поїхали до столиці для консультацій.