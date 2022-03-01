Президент наголосив, що справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перший раунд переговорів між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму зверненні.

"Сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо. Справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б'є по іншій стороні реактивною артилерією саме в момент переговорів", - сказав глава держави.

За його словами, поки Україна не має такого результату, який хотілося б отримати.

"Росія заявила свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, представники України та Російської Федерації, які зустрілися на українсько-білоруському кордоні, після переговорів повертаються до Києва та Москви для консультацій.

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