Переговори у Джидді: стало відомо, чи обговорювали відставку Зеленського і вибори

За інсайдерськими даними, ці питання не були темою перемовин між делегаціями України та США.

Під час переговорів української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня не обговорювали питання проведення виборів в Україні або відставки президента Володимира Зеленського.

Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая з посиланням на інформовані джерела, знайомі з перебігом перемовин.

"Джерело, безпосередньо залучене до українсько-американських переговорів, розповідає - проведення виборів або відставка президента (Володимира - УНІАН) Зеленського не обговорювалися в Джидді", - написала вона в Х.

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Трамп і Зеленський - закиди про легітимність

3 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчергове накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського. Цього разу – за слова про те, що до завершення війни ще "дуже, дуже далеко". За словами американського лідера, Зеленський нібито не хоче припинення війни.

Раніше він називав Зеленського "диктатором без виборів", а коли його за це спитали кілька днів потому, Трамп вдав, що не розуміє, про що мова. Він сказав, що "не може повірити", що говорив таке про Зеленського.

Згодом у Білому домі заявили, що Дональд Трамп після перепалки в Білому домі не хоче, аби український лідер Володимир Зеленський пішов у відставку.

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