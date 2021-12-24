Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів.
Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Фокусу".
За його словами, президент Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти.
"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була всього одна спроба в цьому році встановити контакт. Вже не пам'ятаю, з якої причини розмова не відбулася. Тому як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться", - заявив він.
Читайте такожКремль прокоментував пропозицію Зеленського Путіну про переговори щодо УкраїниЄрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо. Водночас він наголосив, що українська та російська сторони контактують.
"Переговори з Росією ведуться постійно, ми спілкуємося в рамках Нормандського формату. Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - додав Єрмак.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Зеленського заявили про надзвичайні складнощі організації зустрічі з Путіним. Підготовка зустрічі лідерів України й Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна триває на рівні Офісу президента України й Адміністрації президента Росії, але узгодження її порядку денного й організація є надзвичайно складними.