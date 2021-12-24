За словами очільника ОПУ, цьогоріч була одна спроба встановити контакт.

Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю "Фокусу".

За його словами, президент Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти.

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була всього одна спроба в цьому році встановити контакт. Вже не пам'ятаю, з якої причини розмова не відбулася. Тому як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться", - заявив він.

Читайте такожКремль прокоментував пропозицію Зеленського Путіну про переговори щодо УкраїниЄрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли та де вона відбудеться поки невідомо. Водночас він наголосив, що українська та російська сторони контактують.

"Переговори з Росією ведуться постійно, ми спілкуємося в рамках Нормандського формату. Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - додав Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Зеленського заявили про надзвичайні складнощі організації зустрічі з Путіним. Підготовка зустрічі лідерів України й Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна триває на рівні Офісу президента України й Адміністрації президента Росії, але узгодження її порядку денного й організація є надзвичайно складними.

Вас також можуть зацікавити новини: