Міністр наголосив, що єдиний спосіб протидії російській агресії на сьогоднішній день – це сила.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перш ніж починати переговори з Російською Федерацією, необхідно зупинити і роззброїти російських окупантів, а також вигнати їх з України.

Як він написав у своїй колонці для видання Welt про те, чому Бундестагу слід визнати Голодомор геноцидом, "половинчасті рішення" не зупинять геноцид проти українського народу з боку Росії.

За словами міністра, пам'ять про Голодомор може бути збережена шляхом визнання цього геноциду Бундестагом. Це також допоможе "кришталізувати політику" Німеччини та ЄС щодо нинішньої війни Росії проти України.

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"Зараз знову лунають голоси, які закликають до діалогу з Путіним. Безперечно, у демократичній традиції діалог є найпотужнішим інструментом для досягнення консенсусу. [...] Проте діалог не працює, коли з іншого боку столу тиранія здійснює геноцид. Путінська Росія не шукає рішень, вона хоче вбивати та руйнувати", – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС України додав, що єдиний спосіб протидії російській агресії на сьогоднішній день – це сила.

"Геноцид не можна зупинити половинчастими рішеннями, бо компроміс між життям та смертю – це смерть. Це можна зупинити лише силою. Силою зброї, справедливістю та правдою. Агресора потрібно спочатку зупинити, роззброїти та вигнати, перш ніж можна буде сісти з ним за стіл переговорів", – заявив Кулеба.

Переговори України з РФ: що відомо

У Кремлі назвали відсутність світла і тепла в містах України наслідками дій київської влади, яка відмовляється від переговорів. Прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що Росія атакувала тільки ті об'єкти інфраструктури, які "прямо або побічно мають відношення до військового потенціалу України і українського режиму".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький наголосив, що військові поразки Росії на фронті посилюють спроби Кремля до ведення переговорів з українською владою. При цьому він нагадав, що попередні переговори з РФ призвели лише до нової війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що під час спілкування із західними партнерами отримував сигнали про те, що президент РФ Володимир Путін хоче прямих перемовин.

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