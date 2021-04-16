За словами президента, українська сторона хоче не тільки ставити запитання, а й отримувати відповіді.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі «віч-на-віч» затягнулись через те, що порушувалась велика кількість питань, зокрема щодо можливого вступу України до ЄС та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Затягнулася наша зустріч саме тому, що порушувались саме ці питання (вступу України в ЄС та НАТО – УНІАН) і дуже багато питань. Питання всі складні. Хочеться поставити всі запитання», - заявив Зеленський.

Читайте такожЗеленський розповів, про що говорив з Макроном та Меркель (відео)

«Україна – потужна наполеглива країна, яка хоче не тільки ставити запитання, а й отримувати відповіді. Не все так швидко в житті відбувається, тому ця зустріч затягнулася», - додав президент.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що українсько-французькі переговори у розширеному складі, заплановані у рамках візиту Володимира Зеленського до Парижа, довелося скасувати через те, що на них не лишилося часу: його повністю забрали переговори Зеленського та Макрона у форматі "віч-на-віч".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров