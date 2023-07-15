Він зауважив, що все, що роблять Симоньян і Собчак, розраховано "на їхні достатньо дивні аудиторії".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк коментуючи нібито "замах" на головну редакторку прокремлівського Russia Today Маргариту Симоньян і телеведучу Ксенію Собчак, зауважив, що вони "ні на що не впливають".

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо цього "замаху" на Симоньян і Собчак, Подоляк зауважив: "Вони абсолютно точно нам не потрібні. Це очевидні речі. Вони абсолютно точно ні на що не впливають".

Він додав, що Симоньян і Собчак також "не відіграють важливу роль в тому, що відбувається і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному світі".

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"Вони позбавлені жодного сенсу. Все, що вони роблять - це розраховано на їхні достатньо дивні аудиторії. Для нас – це абсолютно відсутні персонажі", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав: "Для нас з вами це не буде мати жодних наслідків. Воно не буде впливати на жодні процеси. Інформаційно на зовнішніх ринках також на це будуть дивитися з іронією".

"Замах" на Собчак ы Симоньян

15 липня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак. Прогнозовано, до цього нібито мають стосунок українські спецслужби.

Так, нібито в Москві і Рязанській області затримані "неонацисти" з угруповання "Параграф-88", які здійснювали розвідку за адресами роботи і проживання Симоньян і Собчак. У затриманих було вилучено автомат Калашникова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

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