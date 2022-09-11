Михайло Подоляк вважає, що окупанти самі підуть з Криму.

Переломний момент у війні в Україні відбудеться після того, як українські військові повернуть під свій контроль Луганськ і Донецьк. Після цього окупанти покинуть український Крим.

Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дощ".

"Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії з блокування коридору в Крим - ну, і відповідно з проведення спеціальних операцій вже в Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємося", - зазначив Подоляк.

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При цьому він вказав, що після звільнення Луганська і Донецька відбудеться переломний момент у війні Росії проти України.

"Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки падає Донецьк і Луганськ - з Криму всі йдуть", - вказав радник глави ОПУ.

Також він вважає, що переговори з Москвою можуть початися тільки після успішних територіальних досягнень ЗСУ, що дозволить виставить свої ультимативні і жорсткі вимоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ провідна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян почала натякати на примирення.

Тим часом президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES, підкреслив, що поки ніякі переговори з Російською Федерацією про завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

У свою чергу міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з Росією і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

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