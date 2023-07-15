Пропагандисти очікувано знайшли "зв'язок" між московськими неонацистами і українськими спецслужбами.

ФСБ розкрила подробиці нібито підготовки до замаху на головну редакторку кремлівського Russia Today Маргариту Симоньян і телеведучу Ксенію Собчак.

Стверджується, що російські спецслужби вже нібито навіть затримали виконавців - зокрема, ватажка московського неонацистського руху "Параграф 88" Михайла Балашова 2005 року народження.

На відео Балашов розповідає, як його угруповання здійснювало напади на осіб "не слов'янської зовнішності" в Москві, а потім було завербовано українськими спецслужбами.

"Зі мною зв'язалися спецслужби України. Спочатку нам запропонували підпалювати релейні шафи. Пізніше нам запропонували замовне вбивство Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак. Я проводив розвідки місця проживання Маргарити Симоньян, за що отримав гроші. Після цього я списався з куратором, який мені повинен був залишити автомат Калашникова і гроші. Прийшовши на місце, де ця зброя повинна була знаходитися, я був спійманий співробітниками спецслужб", - стверджує хлопець.

Як "докази" ФСБ опублікувала фото неонацистської символіки, нібито виявленої у квартирі Балашова.

"Замах" на Симоньян і Собчак - що відомо

Російська ФСБ сьогодні видала, що нібито запобігла вбивства топ-пропагандистки Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак. Прогнозовано, в цьому нібито замішані українські спецслужби.

Нібито в Москві і Рязанській області затримані "неонацисти" з угруповання "Параграф-88", які здійснювали розвідку за адресами роботи і проживання Симоньян і Собчак. У затриманих вилучено автомат Калашникова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети і наручники.

Це не перший такий замах на життя топ-пропагандистки Росії Маргарити Симоньян. У травні цього року директорці RT надіслали вібратор "зі слідами вибухівки".

Симоньян неодноразово ганьбилася фейками про українців та її союзників. Водночас пропагандистка не цурається погрожувати Україні і США у прямих ефірах федеральних каналів, хоча й побоюється за наслідки.

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