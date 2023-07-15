Одна із "жертв" вже прокоментувала чергові нісенітниці росіян.

Російська ФСБ видала, що нібито запобігла вбивствам топ-пропагандистком Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак. Прогнозовано, у цьому нібито замішані українські спецслужби.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", у Москві та Рязанській області нібито затримано "неонацистів" з угрупування "Параграф-88", які здійснювали розвідку за адресами роботи та проживання Симоньян та Собчак. У затриманих вилучено автомат Калашнікова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети та наручники.

"Затримані підтвердили, що готували замахи на завдання СБУ за винагороду у розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

"Сенсацію" вже прокоментувала і сама Симоньян. Пропагандистка підтримала легенду.

"ФСБ разом із МВС та СК затримали групу, яка на замовлення України готувала моє вбивство. Стежили за мною, знали усі мої адреси. Працюємо, браття", - написала Симоньян.

Що передувало

Це вже не перший фейк про "замахи" на пропагандистів, які вигадують в РФ. Кілька місяців тому ФСБ звинуватила СБУ у спробі ліквідувати пропагандиста Соловйова.

Працівники російської спецслужби стверджують, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курували їх із ЦРУ. При цьому під час затримання у людей нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв.

Вас також можуть зацікавити новини: