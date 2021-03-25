За неправдиві повідомлення про загрозу критично важливим об’єктам інфраструктури "жартівники" можуть провести за ґратами від чотирьох до восьми років.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, цей документ має на меті суттєво зменшити кількість таких повідомлень про мінування об’єктів і забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації.

"За даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування близько 2 тис. кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А з січня до березня 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за вказаною статтею. При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об’єктів", - розповіли в ОП.

Читайте такожШколярка на спір з подругою "замінувала" школу в Чернігові (фото)Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо таке повідомлення стосується:

критично важливих об’єктів інфраструктури;

будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади;

закладів охорони здоров’я;

закладів освіти.

Таке діяння тепер каратиметься позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Раніше такий термін призначали лише за "тяжкі наслідки" або повторне повідомлення.

Крім того, статтю 259 Кримінального кодексу доповнено приміткою, якою визначається термін "критично важливі об’єкти інфраструктури", що вживається у значенні, визначеному законом "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Закон набирає чинності наступного дня після опублікування.

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Автор: Костянтин Гончаров