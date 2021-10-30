Шустер перебуває на самоізоляції в Італії, оскільки в нього підтвердили коронавірус.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін продемонстрував у прямому ефірі підроблені сертифікати про вакцинацію, розповідаючи про "схеми" шахраїв.

Фейкові документи у рамці Єнін показав у студії Свобода Савіка Шустера, заявивши, що придбали їх правоохоронці на ім’я ведучого програми. На що сам Шустер відреагував враженим тоном.

"Що означає на моє ім’я? Зачекайте", – перебив Шустер.

Єнін відповів, що сертифікати були придбані у рамках "контрольних закупівель".

Поліція замовила документи в одного з вінницьких аферистів, сплативши 250 євро. Зловмисник діяв спільно з медичними працівниками і вносив дані фейкових документів в електронну базу уряду.

"Сертифікати" Єнін запропонував подарувати Шустеру на "згадку", побажавши хворому на коронавірус ведучому швидкого одужання.

Заступник глави МВС уточнив, що продемонстрував копії, оскільки оригінали фейкових документів залучені як докази до відкритої справи, а люди, які вчинили правопорушення, уже затримані.

Як писав УНІАН, ввечері, 29 жовтня, стало відомо, що ведучий програми "Свобода Савіка Шустера" Савік Шустер перебуває на самоізоляції в Італії, оскільки в нього підтвердили коронавірус.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова