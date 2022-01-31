Зокрема, сторони домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням, а також узгодили суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Польща та Україна оприлюднили спільну заяву у сфері інфраструктури та домовилися про ряд покращень.

Як повідомляється на сайті глави держави, сьогодні за ініціативою президентів України та Польщі відбулася зустріч міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова та Польщі Анджея Адамчика.

Зазначається, що за результатами зустрічі був погоджений текст спільної заяви, у якій зокрема йдеться про те, що сторони домовилися про якнайшвидше скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням.

Так, до 4 лютого українська сторона поінформує польську сторону щодо конкретних термінів відновлення транзиту вантажних вагонів територією України.

Країни також узгодили суттєве збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахуванням потреб українських та польських автомобільних перевізників.

До 5 лютого сторони мають узгодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка повинна визначити терміни передачі та кількість додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Крім того, Україна та Польща домовилися про розробку спільного плану дій для підвищення ефективності роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску.

Узгоджено, що відповідний план дій має бути узгоджений за участю представників митних, прикордонних та інших служб Польщі та України не пізніше кінця лютого.

Також країни домовились ініціювати перегляд положень Угоди між урядами України і Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

"Сторони виходять з того, що всі пункти спільної заяви є взаємопов’язаними та мають бути реалізовані в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі стало відомо про зацікавленість польських нафтогазових компаній PGNiG та PKN Orlen в інвестиціях в український нафтогазовий сектор. Відтак, сторони домовилися сприяти їхній співпраці з НАК "Нафтогаз України" у цьому напрямку.

Зі свого боку компанія KGHM висловила готовність почати перемовини щодо спільної розробки покладів кольорових металів.

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