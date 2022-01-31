Прем'єр-міністри Польщі і Великої Британії в один день приїдуть до Києва, і, можливо, оголосять про новий формат співпраці.

Велика Британія, Польща і Україна планують оголосити про створення нового формату співпраці між державами.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на свої дипломатичні джерела, про це буде оголошено під час візиту до Києва прем'єр-міністрів Великої Британії і Польщі Бориса Джонсона і Матеуша Моравецького.

Зазначається, що раніше сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Джонсон і Моравецький приїдуть до Києва цього тижня в один день. Хоч він і не назвав дату візиту, але очікується, що лідери Британії та Польщі приїдуть 1 лютого.

Як зазначає Європравда, про новий формат співпраці між країнами майже немає інформації.

Читайте такожЦього тижня Україну відвідає президент Туреччини Ердоган

Нагадаємо, вперше про нього згадала голова британського МЗС Ліз Трасс 21 січня. "Ми також зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні в грудні та розвиваємо нові тристоронні зв’язки із Польщею та Україною", – сказала вона.

З її слів можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: