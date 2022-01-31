Анджей Дуда підтримав пропозицію після переговорів з Володимиром Зеленським.

Влада Польщі має намір передати Україні озброєння на тлі російської загрози. Військова допомога міститиме оборонну зброю.

Про це повідомляє Polsat News

"Прийнято рішення передати українській стороні боєприпаси, які будуть використовуватися в обороні, а не наступі. Це рішення доопрацьовується Міністром оборони (Маріушем Блащаком - ред.)", - заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох.

Він вказав, що президент Польщі Анджей Дуда підтримав передачу озброєння після переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

"Дуда після консультацій із Зеленським підтримав ідею надання військової підтримки Україні. Разом з тим дуже тісна співпраця між президентом і міністром оборони Блащаком в цьому відношенні заслуговує на увагу", - підсумував Солох.

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Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їх уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Днями Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії про передачу української армії зброї німецького виробництва.

У свою чергу у Данії заявили про готовність надати Україні зброю і інше військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін піде на загострення ситуації.

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