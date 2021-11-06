Раніше народний депутат Юлій Іоффе повідомив, що Юхим Звягільський перебуває в реанімації.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, помер народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук.

"Декілька годин тому в Інституті серця від ускладнень, спричинених COVID-19, на 88 році життя помер Юхим Леонідович Звягільський - український політичний та громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, Герой України, виконувач обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор. Мав честь особисто знати, близько спілкуватися та працювати з Юхимом Леонідовичем", - написав Мосійчук.

Читайте такожСкандальний Кива "привітав" Київ з річницею визволення від нацистів розстрілом портрета БандериЩо передувало

4 листопада у коментарі УНІАН з посиланням на помічника Звягільського народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юлій Іоффе повідомив, що Звягільський потрапив до лікарні через COVID-19.

Помічник Звягільського по телефону підтвердив Іоффе, що у екс-депутата ускладнення через COVID-19, він знаходиться в лікарні у Києві у стабільному стані.

"Помічник відповів, що він в реанімації в Інституті серця. Стан стабільний", - зазначив Іоффе.

Що відомо про Звягільського

Юхим Звягільський є рекордсменом за перебуванням у Раді. Був народним депутатом I, II, III, IV, V, VI, VII і VIII скликань (1990-2019). І тільки у 2019 році, уперше з 1990-го, не балотувався до парламенту.

На початку 90-х майже рік виконував обов’язки прем’єра, пізніше став одним зі співзасновників "Партії регіонів".

У 1994 році фігурував у скандалі з незаконним вивезенням нелегальної готівки до Ізраїлю та переховувався від слідства за кордоном. Після повернення очолив правління орендарів ОП "Шахта імені Засядька".

Був членом "Партії регіонів", у 2014-му голосував за "диктаторські закони".

Автор: Таня Поляковська