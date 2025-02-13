Слідчі завершили розслідування ще 2 вересня 2022 року і тоді ж передали справу на ознайомлення як стороні захисту, так і підозрюваним, повідомили у відомстві.

Державне бюро розслідувань просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому Президенту України, нині народному депутату України Петру Порошенку, якого Бюро підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зокрема, слідчі Бюро подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

"ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження", - зазначено у повідомленні ДБР.

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У Бюро нагадали, що п'ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні було повідомлено про підозру ще одному з колишніх народних депутатів (Віктору Медведчуку) та міністру енергетики (Володимиру Демчишину). Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Санкції згаданих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Санкції проти Порошенка: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 р. про запровадження санкцій проти 5 олігархів. Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

Трохи пізніше Зеленський прокоментував санкції проти народного депутата і колишнього президента Петра Порошенка, зазначивши, що вони запроваджені через виведення мільярдів гривень під час війни. Глава держави наголосив, що з України "виводять мільярди гривень" упродовж усієї війни - ще з 2014-2015 років.

Також, ідеться, як повідомив президент, є інформація про нібито відмивання через фонди коштів, скерованих на підтримку ЗСУ. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Зеленський додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені гроші у бюджет, і їх скерують на Збройні сили. Після цього, сказав президент, санкції знімуть.

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