КСУ відкрив провадження щодо порушення Зеленським карантину у кафе

Раніше провадження щодо президента за порушення ним карантину у кафе призупинили, оскільки він є недоторканною особою.

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. Читайте такожРазумков підписав закон про штрафи за неносіння масок у громадських місцях Про це КСУ повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода. «Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі», – сказано у повідомленні. Перебіг подій 3 червня було оприлюднено фото, на якому зображений Зеленський за одним столиком із керівником ОП Андрієм Єрмаком, першим заступником керівника ОП Сергієм Трофімовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом та мером Хмельницького Олександром Симчишиним.

Станом на 3 червня урядом було заборонено діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

4 червня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція розгляне питання про можливе порушення карантинних норм Зеленським і чиновників, які його супроводжували під час відвідування кав’ярні в Хмельницькому, і притягнення їх до відповідальності.

10 червня Нацполіція повідомила, що склала адмніпротоколи на президента України Зеленського, керівника Офісу президента Єрмака, його першого заступника Трофімова, головного державного санітарного лікаря Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Габінета і Хмельницького міського голову Симчишина, які всупереч карантинним обмеженням відвідали кафе у Хмельницькому.

Пізніше провадження щодо президента Володимира Зеленського за порушення ним карантину у кафе призупинили, оскільки глава держави є недоторканною особою, згідно з Конституцією. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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