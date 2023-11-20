Дипломати зазначають, що лише цей із низки запропонованих законопроектів про посилення самостійності САП відповідає міжнародним вимогам.

Посли країн G7 звернулися до глави Верховної Ради Руслана Стефанчука з листом, у якому пояснили, що лише один із запропонованих законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відповідає міжнародним вимогам. Про це йдеться у листі, який є у розпорядженні "Європейської правди".

"Ми розуміємо, що існують два конкуруючі законопроєкти, зареєстровані різними групами членів парламенту (№10060-1 та № 10060-2). Ми вважаємо, що законопроєкт №10060 (зареєстрований 15 вересня та поданий Кабінетом міністрів України – УНІАН) відповідає законодавчому наміру зміцнити інституційну автономію САП, покращити її спроможність регулювати організаційну діяльність та встановити механізми дисципліни та відповідальності", – йдеться в листі.

Посли зазначають, що законопроект №10060 містить найважливіші елементи для необхідної реформи. Однак "разом зі своїми столицями" вони рекомендують додати низку елементів, щоб продемонструвати українському народу та міжнародній спільноті, включаючи країни-донори та приватний сектор, відданість України боротьбі з корупцією та реформі у сфері правосуддя. Зокрема:

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САП має залишатися автономною, наприклад, у плані процесуальної автономії, для чого потрібно внести зміни до кримінально-процесуального кодексу (КПК);

надати САП право самостійно вчиняти відповідні слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб’єктів – депутатів, суддів, мерів;

убезпечити розслідування НАБУ та САП від втручання з боку інших відомств;

надати заступнику голови САП усі повноваження заступника Генерального прокурора/керівника САП у разі його відсутності;

надати САП повноваження самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу;

створити відділ внутрішнього контролю всередині САП;

запровадити розумний термін для призначення Генеральним прокурором нового керівника САП після оголошення незалежною комісією результатів відбору;

скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.

Посилення САП - що відомо

Кабінет міністрів 15 вересня вніс у Верховну раду законопроект №10060 про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який був розроблений згідно із зобов'язаннями України перед Міжнародним валютним фондом.

Законодавство щодо підвищення інституційної автономії САП необхідно ухвалити до кінця грудня. Головна зміна, яку передбачає законопроект – статус САП, незалежний від Офісу Генпрокурора.

Однак урядовий законопроект розкритикували в Центрі протидії корупції, зазначивши, що він не вирішує питання процесуальної незалежності САП.

Наразі у ВРУ зареєстровано ще кілька законопроектів щодо автономії САП, ініціаторами яких є народні депутати.

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