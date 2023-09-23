Як тільки з'являться ці голоси, відповідний законопроєкт буде внесено на порядок денний погоджувальною радою, а потім проголосований у парламенті.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомляє, що станом на зараз у парламенті немає необхідної кількості голосів для заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату.

Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю "Радіо свобода". Зокрема, у нього запитали, чому не вносяться на розгляд парламенту законопроекти, які передбачають заборону діяльності УПЦ МП.

Спікер ВР зазначив, що згідно з регламентом роботи парламенту, він як голова Верховної Ради не впливає на порядок денний, а порядок денний формується виключно погоджувальною радою.

Відео дня

"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - наголосив Стефанчук.

При цьому, у нього уточнили, чи точно впевнений він, що у Верховній Раді не буде 226 голосів на заборону УПЦ МП.

"Я дуже хочу вірити в те, що я побачу 226 голосів. Але поки йде внутрішня дискусія, тому що дискусія проходить не тільки всередині "Слуги народу", а проходить у тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні", - відзначив Стефанчук.

"А для чого далеко ходити, якщо навіть у фракції, про яку ми говоримо, є чи теперішні, чи колишні попи цієї церкви, будемо відверті. Тому тільки буде 226, я думаю, погоджувальна рада... Ще раз кажу, не голова Верховної Ради формує порядок денний, а погоджувальна рада ухвалить рішення про ухвалення цього проєкту", - підкреслив голова парламенту.

Заборона російської церкви в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій. Зрозуміло, що йдеться про УПЦ МП.

19 січня 2023 року в парламенті було зареєстровано урядовий проект закону №8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

На сьогодні цю заборону не ухвалено парламентом, але на рівні облрад голосують за таке рішення.

Водночас, як свідчать результати опитування, яке провів провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 26 травня - 5 червня 2023 року, 66% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити.

Вас також можуть зацікавити новини: