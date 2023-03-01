Він розкритикував партнерів Києва за повільне надання зброї, оскільки вагання Заходу та часткові заходи не приведуть до перемоги й "дозволяють вести війну, але не завершити її".

Російська влада посилюватиме пропаганду для того, щоб роз'єднати союзників і послабити їхню підтримку України і, як наслідок, змусити Київ піти на переговори.

Таку думку висловили американські експерти з питань зовнішньої політики та збройних сил, передає Голос Америки. На їню думку, такі переговори не приведуть до миру, тому що президент РФ Володимир Путін не відмовився від своєї мети – знищити Україну.

Експерти зазначили, що Росія продовжуватиме війну, недивлячись на видимість пошуку миру, тому єдиний спосіб її закінчити швидко і перемогою України - це надати їй всю потрібну зброю.

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Як зазначив генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, співголова Центру американської безпеки (AFPI), агресія Кремля проти України стала можливою, через відсутність реакції Заходу і США на захоплення Криму 2014 року.

Але й тепер те, що Захід надає допомогу Україні "поступово і з перервами", дає Путіну надію на те, що він затягне час і таким чином переможе. Як зазначив Келлог, вагання Заходу та часткові заходи не приведуть до перемоги, вони "дозволяють вести війну, але не завершити її".

"Якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути у ще одній нескінченній війні", – вважає він.

На думку Келлога, ЗСУ потрібно надати всю необхідну зброю, щоб Путін зрозумів, що доля його армії в Україні є "під загрозою майже повного знищення". Якщо Путін зрозуміє, що повністю втратить в Україні свою армію, то виведе війська, сказав колишній генерал. Тому, на його думку, Заходу потрібен чіткий план. А говорити "все, що потрібно, скільки потрібно" не спрацює, бо "це – не політка, це – гасло".

"Одне з головних правил війни: тактика без стратегії - це тільки шум перед поразкою. Жодна кількість пакетів допомоги і санкцій, або президентський візит до Києва не будуть успішними без плану. Війна в Україні має закінчитися цього року", – підкреслив військовий експерт.

Але результат війни "має бути визначено з урахуванням американських інтересів, і потрібен шлях для досягнення цього", зазначив Келлог. На його думку, по-перше, ЗСУ за допомогою західної зброї мають показати Путіну, що його армія зазнає поразки в Україні. По-друге, має бути чітке уявлення, що буде після війни, й чіткий "дорожній план", як цього досягти. По-третє, європейці, на думку американського генерала, мають взяти більшу участь у завершенні війни, яка йжде на їхньому континенті.

"Вони не можуть очікувати від громадян США продовжувати турбуватися про цей величезний фінансовий тягар, як вони це роблять сьогодні", – сказав він.

Келлог вважає доцільним відправляти Україні якомога більше зброї. Він зауважив, що українці б'ються проти тієї загрози, проти якої ця зброя виготовлялася.

"Українці воюють у тій війні, у якій ми думали, що будемо воювати самі 20-25 років тому, саме проти тих людей, з якими ми думали, що будемо воювати, і саме тією зброєю. Тому ми маємо їм дати все, що їм зараз потрібно", – сказав колишній військовий, він закликав передати зброю, що є на європейських складах, Україні, "бо для цього вона там є".

"Її можна доставити швидко, і вона не вплине на нашу боєготовність, бо вона була створена для того, щоб відбивати російську армію, і саме це українці зараз роблять", – наголосив Келлог.

Крім цього експертка з питань російської армії у приватному дослідницькому центрі RAND Corporation Дара Масікот зауважила, що Кремль далекий від виснаження, у нього достатньо резервів. Тому результат війни буде залежати від того, чи зможе західна допомога посилити ЗСУ.

Росія, за її словами, має мільйонні людські резерви, а для поповнення амуніції влада змусить військові заводи працювати цілодобово.

"Кремль ще не повністю активував військові органи для мобілізації більшої кількості людей і додаткової техніки з резервів", – зауважила Масікот. Алей й цього, як зазначила вона, буде недостатньо для нового вторгнення на північний схід України і взяття Києва.

Вона додала, що сили "вагнерівців" вичерпуються, але їх використовували як "гарматне м'ясо", щоб втримати позиції до підходу армійських резервів.

А на думку колишньої директорки Центру досліджень Євразії, Росії та Східної Європи Джорджтаунського університету Анджели Стент, з огляду на те, що Путін готується до довгої війни, важливо, щоб "трансатлантична підтримка України збереглася", попри російську пропаганду, яка з часом посилюватиметься.

"Росія посилить дезінформаційну кампанію, бо в Європі цього року пройдуть вибори в різних країнах. Те саме питання ймовірно постане й в США, у міру того, як ми наближаємось до виборів до Конгресу та президентських виборів наступного року", – сказала експерт.

Стент зазначила, що може бути дуже важко "пробити залізну завісу дезінформації", але це треба робити, і треба збільшувати ресурси для цього.

За її словами, Кремль ізольований на Заході, але може покладатися на підтримку "глобального півдня", країн, що розвиваються, оскільки там він успішно нав’язує свій погляд на війну як на боротьбу проти західного колоніалізму.

Війна в Україні - прогноз

На початку року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозував, що у 2023 році російська армія зосередиться на окупації усієї території Донецької та Луганської областей.

А американський генерал у відставці Бен Ходжес висловив думку, що цього року війна в Україні стане жорстокішою. При цьому аналітики авторитетного видання Financial Times вважають, що РФ готується до затяжної війни, а тому бойові дії триватимуть весь рік.

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