Майно екс-чиновників буде конфісковано на користь держави.

У суботу, 4 лютого 2023 року, були позбавлені громадянства екс-чиновники часів президентства Віктора Януковича. Далі проти них планують ввести санкції.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давида Арахамія нагадав, що громадянства позбавили Андрія Клюєва, Дмитра Табачника, Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших "менш публічних людей з їхньої політичної орбіти".

"Наступним кроком буде накладення на них санкцій, арешт і конфіскація на користь держави всього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів", – додав Арахамія.

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Позбавлення громадянства чиновників-зрадників

У суботу, 4 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що зроблено черговий крок з метою очищення України від тих, хто став на бік російського агресора. Потім стало відомо про те, що низку чиновників часів Януковича позбавили українського громадянства.

Раньше українського громадянства позбавили Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Пізніше Зеленський зазначив, що більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.

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