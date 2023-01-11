Вчора Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна позбавили українського громадянства.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.

"Наше завдання, щоб всі люди, які мають громадянство подвійне, потрійне – є різні люди – включаючи громадянство Російської Федерації, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди обовʼязково мали громадянство одне – РФ, якщо вони його також мають. Я думаю, нехай вони з цим громадянством у відповідній державі і живуть", – розповів президент під час брифінгу.

Позбавлення громадянства Медведчука і депутатів ОПЗЖ: деталі

Вчора Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна позбавили українського громадянства. Цю інформацію у своєму вечірньому зверненні підтвердив президент Володимир Зеленський.

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"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України, відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідні", - підкреслив Зеленський.

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