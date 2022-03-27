Ставленик Кремля на окупованій частині Луганщини Леонід Пасічник сказав, що найближчим часом там може відбутися референдум стосовно приєднання до складу РФ.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на наміри російських окупантів провести так званий "референдум" про приєднання окупованих районів Луганської області ("ЛНР") до складу Росії.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка, переданій УНІАН.

"Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними і не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість, Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірву глобальної ізоляції", - наголосив Ніколенко.

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація, що ставленик Кремля на окупованій частині Луганщини Леонід Пасічник сказав, що найближчим часом там може відбутися референдум стосовно приєднання до складу РФ.

Після цього у Радфеді і Держдумі прокоментували заяву ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про плани провести "референдум" щодо входження до складу РФ.

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