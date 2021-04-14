Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про день державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Читайте такожВ Україні створено Раду з питань розвитку професійно-технічної освітиЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Згідно з документом, день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації пропонується відзначати щорічно 25 травня.

Що таке Держслужба спеціального зв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації створена в 2006 році на базі ліквідованого Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.

Держспецзв'язку працює на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз і є складовою частиною сектору безпеки і оборони країни.

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Автор: Леся Лещенко