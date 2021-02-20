Саме 20 лютого в Україні відзначають річницю розстрілів людей під час подій Євромайдану.

Сьогодні, 20 лютого, в Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні запалили Промені гідності.

Про це повідомляє 24 канал.

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Саме 20 лютого в Україні відзначають річницю розстрілів людей під час подій Євромайдану.

За словами організаторів, промені світла символізують душі загиблих. А саме, світло долає темряву, самопожертву ціною життя в ім'я життя.

Вперше проект представили до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з Майдану Незалежності – з тих місць, де загинули герої Небесної Сотні.

Акцію доповнює мультимедійна складова. Всі, хто прийшли вшанувати пам'ять загиблих майданівців, отримали можливість почути музику Романа Коляди. Її він написав спеціально для проекту "Характери гідності".

На Майдані Незалежності запалюють "Промені Гідності" , які символізують душі загиблих учасників Революції Гідності pic.twitter.com/mZulbeSgf2 - НВ (@tweetsNV) February 20, 2021

Крім того, у виставковому павільйоні Музею Майдану "Куб" транслюють відеоролики "Характери гідності" – історії про Героїв Небесної Сотні, записані з вуст їхніх рідних.

Революція Гідності

Протести почалися 21 листопада 2013 року. Це була реакція на рішення влади про припинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

18 - 21 лютого відбулися розстріли на Майдані.

22 лютого відсторонили тодішнього президента Віктора Януковича і призначили дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року.

Під час протистояння загинули 82 людини, понад 600 отримали поранення.

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Автор: УНІАН