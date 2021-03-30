За словами директора департаменту комунікацій, окрім них, є ще декілька правопорушників, щодо яких складено адмінпротоколи.

Десятьом учасникам акції біля офісу президента України Володимира Зеленського на підтримку активіста Сергія Стерненка повідомлено про підозри.

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Про це повідомив в ефірі програми Радіо Свобода Live директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Десь десятьом особам повідомлено про підозру, але окрім них, є ще декілька правопорушників, щодо яких складено адмінпротоколи. Можливо, ця кількість буде зростати», – сказав Шевченко.

Він також розповів про ймовірне покарання, яке можуть понести учасники акції.

«Статті Кримінального кодексу, за якими їм висунуто підозру, – частина четверта статті 296 (хуліганство), передбачає від трьох до максимум семи років позбавлення волі. Але скільки саме – визначає суд, і тільки суд», – пояснив Шевченко.

Протести під ОП

20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку «Президент України» на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.

Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

У вчиненні хуліганських дій підозрюють, зокрема, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, лідеру руху «Гонор» Сергія Філімонова, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), учасника руху «Гонор» Олексія Білковського.

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Автор: Леся Лещенко