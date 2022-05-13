За словами глави держави, через нинішню війну між Україною і Росією – історична завіса.

Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін через вчинену проти України агресію вже не зможе зберегти лице перед світовою спільнотою, але йому слід подумати про те, як зберегти свою державу.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1, відео якого поширив Офіс президента України.

"Я не думаю, що він зможе зберегти лице. В принципі, я не думаю, що буде в майбутньому з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде в майбутньому з Росією. Я як президент України думаю перш за все, що буде у нас, але це наші сусіди… Ніхто нікуди не переїжджає, це наші землі, і у нас є кордони між нами", - зазначив Зеленський.

За його словами, ця війна зробила з Росією, крім територіального кордону, кордон історичний, завісу історичну.

"Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу... Вони повинні зберегти те, що було збудовано, до речі, не цією політичною владою, а було побудовано до цього, 100, 200, 500 років тому", - наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити з Путіним без його посередників.

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