Зеленський назвав росіян боягузами.

Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні ракетні удари, яких завдали російські окупанти по території України.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Сьогодні вночі вони завдали удару по Чернігівщині, іще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта їй тільки заважає. Але чого можна досягти знищенням українських шкіл? Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковно. Але всі лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства – ми все відновимо. Окупанти били сьогодні ще по Полтавщині, по Кременчуку. Знову по заводу, щоб у людей не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містах і селах Донбасу. Але що це їм дає?", - сказав глава держави.

За його словами, російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує спілкуватися з РФ.

"Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня ракета російських окупантів влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу.

По нафтопереробному та інших об'єктах Кременчука Полтавської області ворог сьогодні надвечір запустив загалом від 8 до 12 ракет.

Внаслідок нічного авіаудару по Новгород-Сіверському на Чернігівщині загинули 3 людей, 14 поранені.