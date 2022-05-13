За його словами, українське суспільство всі 8 років хотіло говорити з РФ.

Президент України Володимир Зеленський особисто готовий зустрітися і поговорити з керівником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це заявив глава держави в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

"Що стосується переговорів з РФ, питання ускладнюється щодня. Я особисто так вважаю, тому що щодня деокупуються невеликі містечка і бачимо сліди знущань, тортур, розстрілів, які покинули російські військові. І саме тому ускладнюється момент про можливість переговорів", - заявив Зеленський.

За його словами, українське суспільство всі 8 років хотіло говорити з РФ.

"Зараз суспільство налаштоване не позитивно до цього. Я, як президент, готовий говорити з Путіним, але тільки з ним, без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 квітня президент України Володимир Зеленський в черговий раз заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але не виключив, що зустріч може не відбутися.

При цьому глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що російська сторона підтвердила, що драфти документів достатньо напрацьовані, щоб проводити безпосередню консультацію між Зеленським і Путіним.

Пізніше глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що переговори Президентів України та Росії можуть відбутися після зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу.

Вас також можуть зацікавити новини: