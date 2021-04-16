Тим часом, у сесійній залі кипіла робота, на яку нардеп не звертала жодної уваги.

Журналісти застали народного депутата від партії "Слуга народу" Єлизавету Богуцьку за переглядом фільму під час засідання Верховної Ради.

Читайте такожУ "Слузі народу"виправдалися за скандальне листування про" проросійських бл * дей"Як повідомляє Україна Зараз в Телеграм-каналі, нардеп взяла смартфон, навушники і включила фільм. Примітно, що сусіди Богуцької ніяк не відреагували на її стороннє заняття.

Тим часом, у сесійній залі кипіла робота, на яку нардеп не звертала жодної уваги.

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Автор: Ірина Погоріла