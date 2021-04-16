Нардеп дивилася фільм замість участі в роботі Ради \ скріншот з відео
Журналісти застали народного депутата від партії "Слуга народу" Єлизавету Богуцьку за переглядом фільму під час засідання Верховної Ради.
Читайте такожУ "Слузі народу"виправдалися за скандальне листування про" проросійських бл * дей"Як повідомляє Україна Зараз в Телеграм-каналі, нардеп взяла смартфон, навушники і включила фільм. Примітно, що сусіди Богуцької ніяк не відреагували на її стороннє заняття.
Тим часом, у сесійній залі кипіла робота, на яку нардеп не звертала жодної уваги.
Богуцька дивиться фільм в Раді
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