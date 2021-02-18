Депутати збираються на пленарне засідання. Під стінами парламенту зранку розпочався мітинг євробляхерів.

Сьогодні Верховна Рада України заслухає звіт генерального прокурора Ірини Венедіктової про діяльність прокуратури та розгляне питання щодо призначення судді Конституційного суду.

Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

Також сьогодні ВР має розглянути проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19.

Серед іншого, розглядатиметься проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї та проект закону про Установу бізнес-омбудсмена в Україні.

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Крім того, депутати розглянуть питання про утворення Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг.

Під будівлею парламенту зранку зібралися власники авто на єврономерах. Вони вийшли через заплановане на сьогодні голосування нардепами законопроекту про спрощене розмитнення автомобілів.

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Автор: Тетяна Поляковська