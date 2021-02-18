Акція власників авто на єврономерах розпочалася о 9:00.

Вранці в четвер, 18 лютого, під стінами Верховної Ради зібралися представники "Автоєвросили".Читайте такожЯк під Радою проходить протест "євробляхерів" (фоторепортаж)

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з місця події та публікує відповідні фото.

Під будівлею парламенту зібралася велика кількість силовиків. А протестувальники - власники авто на єврономерах - вийшли через заплановане на сьогодні голосування нардепами законопроекту 3704 про спрощене розмитнення автомобілів.

Розмитнення "євроблях" за 1 тисячу євро: що відомо

Раніше нардеп від "Слуги народу" і глава фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев заявляв, що Рада найближчим часом проголосує за разове доступне розмитнення для "євроблях" за ціною в 1000 євро.

"Людина оплачує цю суму, це разова акція і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання", - наголосив він.

Це буде стосуватися авто, які ввозилися в Україну до 1 січня 2021 року.

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Автор: Ольга Робейко