Депутати також заслухають інформацію прем'єр-міністра щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

Сьогодні Верховна Рада України у другому читанні розглядатиме президентський законопроект про всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора під час Погоджувальної ради голів фракцій, груп та парламентських комітетів було досягнуто домовленості про заслуховування на початку засідання парламенту інформації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

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Водночас в порядку денному це не відображено.

Парламент сьогодні також планує розглянути законопроект про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд ряду законопроектів, які стосуються посилення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки.

Серед іншого, розглядатиметься законопроект про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання, який стосується використання вакцин в Україні.

Передбачено також розгляд в другому читанні проекту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

Крім того, депутати мають розглянути законопроект щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях, а також законопроекти, які стосуються оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

У парламенті також розглядатимуть проект постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та законопроект щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

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Автор: Надя Пришляк