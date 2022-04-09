Україна звернулася до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Україна очікує на отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні. Київ готується відправити до Брюсселя заповнену анкету оперативно.

Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у Twitter.

"Україна отримала анкету для членства у ЄС. Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому ми готові рухатися швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала вона.

За словами Стефанішиної, це "частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переламати демократичний курс України".

Нагадаємо, Україна звернулася до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Після цього Європарламент ухвалив необов'язкову резолюцію, що закликає інституції Євросоюзу "працювати над наданням Україні статусу кандидата у члени ЄС".

8 квітня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Києві передала президентові України анкету для вступу до ЄС. Володимир Зеленський запевнив, що документ заповнять упродовж тижня.

Заповнення опитувальника – це один із процедурних етапів отримання статусу кандидата на вступ.

У Європарламенті підтвердили, що термін розгляду заявки України на членство в ЄС може скоротитися.

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