Він переконаний в успіху України на цьому шляху.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відповіді на передбачений процедурою вступу до Європейського Союзу запитальник український уряд підготує протягом тижня.

Про це він сказав у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

Говорячи про час, необхідний для повноправного вступу України до ЄС, Зеленський зазначив: "Сьогодні ми отримали від Єврокомісії запитальник. Нарешті. Запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС. Відповіді наш уряд підготує якісно і дуже швидко. Я думаю, протягом тижня".

Далі, додав він, має бути надано висновок Європейської комісії, який буде підготований протягом ближчих декількох місяців. "А далі - рішення держав-членів та переговори про вступ", - сказав президент.

Зеленський наголосив: "Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом Європейського Союзу. Мирною, суверенною, відбудованою державою. Ми це забезпечимо. Жодних сумнівів немає".

Він також зауважив, що завтра у Варшаві має відбутися масова акція - в рамках ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Stand for Ukraine. "Це про підтримку для українців, для наших переселенців. Усі кошти... на підтримку українців", - розповів Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн урочисто передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата у ЄС.

"Ми з вами у ваших мріях про Європу. І я хочу сказати, Володимире, дуже виразно: Україні місце в Європейській родині. Ми чули про це дуже важливу заяву від всього вашого народу. І ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит", - заявила президент Єврокомісії.

Тримаючи у руках документи, вона продовжила: "У цій тетці є дуже важливий етап вашого приходу до цієї родини. Тут (вказуючи на теку з документами - УНІАН) підстава для наших дискусій найближчими тижнями. Тут ми маємо перехресні стежки. Ваша дорога до Європейського Союзу починається, вже напевно це близька стежка. Я передам Вам зараз цю теку. Це опитувальник. Тут питання і треба дати на них відповідь. Це такі формальні рекомендації… Ми цілодобово, цілотижнево підтримуємо технічно ваші відповіді, ми знаємо вас давно".

Вона підкреслила, що це "не буде, як звичайно, роками тривати, а це триватиме тільки тижнями".