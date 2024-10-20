Звернувшись до президента Молдови, вона побажала країні європейської перемоги.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського та міжнародних партнерів країни.

Звертаючись до українського лідера, вона підкреслила, що грузинський народ знає, що боротьба України проти російської агресії - це і боротьба за свободу Грузії, пише видання SOVA.

"Хочу звернутися до Володимира Зеленського - звідси, від вашого імені, і сказати йому, що ми знаємо, що він бореться за нас і здобуде перемогу! І ми разом увійдемо до Європи!", - заявила Зурабішвілі.

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Звернувшись до президента Молдови, Майї Санду, вона побажала країні європейської перемоги.

"Майя, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги і днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи!", - сказала президент, маючи на увазі президентські вибори в Молдові.

Вона також звернулася до міжнародних партнерів Грузії - ЄС і США. Зурабішвілі заявила:

"Хочу звернутися до наших партнерів - європейців чи американців - і сказати, що ми будемо такими партнерами і такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо в Європу, а ми увійдемо в Європу! І не хотілося б від вас у ці дні чути щось на кшталт "якщо" або "в тому разі, якщо", оскільки все і так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє".

Зрив вступу Грузії до ЄС

Саміт Європейської Ради оголосив про фактичне призупинення вступу Грузії до Європейського Союзу. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Євроради.

Зазначається, що Європейська Рада підтверджує готовність ЄС підтримувати грузинський народ на його європейському шляху. Водночас там знову висловили своє "серйозне занепокоєння" щодо курсу дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких ґрунтується Європейський Союз.

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