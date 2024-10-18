Грузію закликали провести демократичні, всеосяжні і стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції.

Саміт Європейської Ради оголосив про фактичне призупинення вступу Грузії до Європейського Союзу. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Євроради.

Наголошується, що Європейська Рада підтверджує готовність ЄС підтримувати грузинський народ на його європейському шляху. Водночас там знову висловлили своє "серйозне занепокоєння" щодо курсу дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких ґрунтується Європейський Союз.

"Європейська Рада нагадує, що такий курс ставить під загрозу європейський шлях Грузії і де-факто зупиняє процес вступу до ЄС. Вона закликає Грузію провести демократичні, всеосяжні і стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. Європейська Рада продовжуватиме уважно стежити за розвитком ситуації", – йдеться в документі.

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До того ж у Єврораді очікують що майбутні парламентські вибори в Грузіх будуть вільними і чесними, та проводимуться відповідно до міжнародних стандартів і з безперешкодним доступом для міжнародних і національних спостерігачів за виборами.

"Європейська Рада підтверджує непохитну підтримку Європейським Союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вона підкреслює незмінну відданість Європейського Союзу мирному врегулюванню конфлікту та його політику невизнання і залучення", – додається в документі.

Вступ Грузії до ЄС

Раніше повідомлялося, що Грузія не зможе стати членом ЄС, якщо там встановиться однопартійна система без політичної опозиції. Таку заяву зробив посол ЄС у Тбілісі Павел Герчинський.

За словами дипломата, ЄС також запровадити санкції проти Грузії, якщо вона продовжить відходити від демократії.

Зазначимо, що в липні стало відомо, що США призупиняють допомогу грузинському уряду на суму понад 95 мільйонів доларів через закон про "іноземних агентів", який Вашингтон вважає антидемократичним. За даними Reuters, Європейський Союз також заморозив близько 30 мільйонів євро військової допомоги Грузії.

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