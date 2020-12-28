Спікер, зокрема, відзначив питання боротьби з пандемією COVID-19.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів про три ключових виклики, які стоятимуть перед парламентом на початку 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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Відповідаючи на запитання щодо того, які найбільші виклики він бачить перед парламентом на початку 2021 року, спікер зазначив: "Фінансове важке становище, пов'язане з ковід, і можлива третя хвиля, про яку вже сьогодні почали говорити. Я маю на увазі так званий британський ковід і багато інших речей. Це також вакцинація, це забезпечення системи охорони здоров’я всім необхідним, обороноздатність".

Разумков зауважив, що сподівається, що "ми зможемо вийти з цього глухого кута, який ми спостерігаємо на рівні "нормандського формату".

"Тому що пройшов рік, але це не проблема України, на жаль - це проблема одного, іншого перемовника, позиція якого достатньо деструктивна як в ТКГ, так і в нормандському форматі, я маю на увазі Росію. В цьому плані також парламент буде готовий долучитися", - запевнив він.

Так, підсумував голова ВР, "це, мабуть, три ключових питання, які будуть стояти перед нами".

Крім того, він відзначив зміну динаміки в плані економічного розвитку. "Нас дуже сильно підбив той рік, який йде. Ціна коштів стала занадто високою - ви бачите рівень перемовин з кредиторами, я зараз не лише про МВФ, а про всіх, у кого ми запозичуємо ресурси. Ресурси отримати важко, як всередині держави, так і за її межами. І це також буде стримувати наші можливості", - вважає Разумков.

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Автор: Тетяна Поляковська