Цього року політиком року Зеленського назвали 15% українців, минулого року так вважали 46% громадян.

Політиком року українці найчастіше називають чинного президента України Володимира Зеленського, але він же очолив і народний рейтинг «невдах» року.

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Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

«Можна сказати, що у 2020-му році Україна залишилася без політика року. Відносну більшість у цій номінації українці віддали чинному президенту Зеленському, але навіть його назвали політиком року лише 15%. Інших політиків згадують ще менше – друге місце посідає лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, якого вважають політиком року 9%. Ще більш впевнено обидва політики очолюють народний рейтинг «Невдаха року» – чинного президента вважають невдахою року 28%, П. Порошенка – 14%», - зазначають у Фонді й нагадують, що минулоріч Зеленського політиком року вважали 46% українців.

На третьому місці в рейтингу політиків чи невдах року – голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук (6,9% і 2,5% відповідно); на четвертому - лідер цієї ж партії Юрій Бойко (5,4% і 1,3%). На п’ятому місці - лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (5,4% і 2,3%).

*** Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Автор: Костянтин Гончаров