За словами спікера, велика кількість правозахисників та організацій підтримують ратифікацію Римського статуту.

Ратифікація Римського статуту дасть Україні можливість займати проактивну позицію при співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання щодо готовності фракцій підтримати ратифікацію Римського статуту, і коли. Він нагадав, що Україна 20 січня 2000 року підписала Римський статут, і з того часу відбувається дискусія щодо його ратифікації.

"У 2014, 2016, 2017, 2018 роках були здійснені відповідні законодавчі кроки, воно потрапило в тіло Конституції. Крім цього, у 2022 році, приймаючи зміни до Кримінального процесуального і Кримінального кодексу фактично ратифікували Римський статут в частині зобов’язань, які на себе бере Україна. І ніхто не говорить про ті права, які ми повинні взяти за Римським статутом", – сказав Стефанчук. Відео дня

Він нагадав, що сьогодні вранці відбулося засідання Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"І зараз ми будемо проводити дискусію, коли буде з’являтися ратифікація ця в залі. І я дуже сподіваюся, що наші колеги також не будуть виходити з популістичних речей, а виходити з того, що Римський статут доєднає Україну до 124 країн, які його ратифікували", – зазначив голова ВР.

Говорячи про вірменських колег, які нещодавно ратифікували Римський статут, спікер висловив думку, що "їхній аргумент є дуже вагомий для того, щоб я повторив його тут".

"Вони сказали, що "ратифікувати Римський статут потрібно хоча б для того, щоб ніколи більше нога Путіна і інших військових злочинців не була у нашій країні, у Вірменії"", – розповів Стефанчук.

Він висловив думку, що це дуже хороший аргумент і для України.

"Тому що Україна ратифікує його з семирічною відстрочкою щодо українців. Але дає можливість Україні займати проактивну позицію при нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом", – зауважив голова ВР.

Крім того, він зазначив, що велика кількість правозахисників та організацій підтримують ратифікацію Римського статуту.

"Тому я буду готовий сказати після того, як це рішення внесе до порядку денного Погоджувальна рада", – зазначив спікер.

Ратифікація Римського статуту в Україні

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що Україна планує найближчим часом ратифікувати Римський статут, на базі якого працює Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Він зауважив, що існує "міф про те, що це може негативним чином вплинути на наших військових". Водночас, за словами Мережка, "є певні запобіжники", які дозволяють захистити українських військовослужбовців.

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