За словами Ахметова, таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.

Інвестиційна компанія Ріната Ахметова виходить з медіабізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" передасть державі ліцензії своїх телеканалів та друкованих медіа, діяльність онлайн-медіа буде припинено.

Про це йдеться в заяві Ріната Ахметова щодо активів "Медіа Група Україна" опублікованій на сайті SCM.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа "МГУ", - оголосив він.

За словами Ахметова, таке рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.

"Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - пояснив він.

Бізнесмен зазначив, за понад 20 років роботи загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 мільярда доларів. В медіахолдингу працювали 4 тисячі журналістів та інших співробітників.

Довідка УНІАН. Медіахолдинг "Медіа Група Україна" — компанія, яка об'єднує телевізійні, видавничі та інші медіапроекти System Capital Management, що належать українському олігарху Рінату Ахметову.

Медіахолдинг об'єднує телеканали "Україна", "Україна 24", " НЛО TV", платформу "Сьогодні" (теленовини, сайт), спортивні телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", платформу OLL.TV, кросплатформний проєкт Vogue.UA та інші проєкти.

Закон про олігархів в Україні

5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Рада нацбезпеки і оборони за зверненням Кабміну, Служби безпеки, Нацбанку, члена РНБО або Антимонопольного комітету визначатиме, чи є людина олігархом і формуватиме відповідний реєстр.

Відповідно до закону, олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом критеріям. А саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства або компанії, яка є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє становище; володіє активами та суб'єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.

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