Загалом сьогоднішнє засідання суду тривало 13 годин.

Печерський районний суд Києва сьогодні не ухвалив рішення щодо продовження домашнього арешту підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.

Свій вердикт з приводу продовження запобіжного заходу народному депутатові суддя Сергій Вовк оголосить завтра вранці, повідомляє УП.

Засідання почалося о 9 ранку, а після 22 години суддя оголосив, що йде в нарадчу кімнату, а рішення ухвалить 9 липня о 8:30.

"Суд іде у нарадчу кімнату. Оголошення рішення буде близько 8 години ранку, о 8:30", - сказав суддя.

Загалом сьогоднішнє засідання суду тривало 13 годин.

У своєму клопотанні прокуратура просить продовжити домашній арешт Віктору Медведчуку, щоб унеможливити його ймовірний вплив на розслідування. Захист Медведчука натомість пропонує замінити запобіжний захід на нічний домашній арешт, який дозволить арештанту в робочий час покидати свій будинок.

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Суд переглядає запобіжний захід куму Путіна Віктору Медведчуку

Два місяці тому йому оголосили про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму. І тоді суд відправив його під домашній арешт. Сьогодні суд розглядав зміну запобіжного заходу куму Путіна.

Напередодні суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування кримінальної справи за підозрою в державній зраді народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

1 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".

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Автор: Олег Давигора