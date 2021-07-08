Печерський районний суд Києва сьогодні не ухвалив рішення щодо продовження домашнього арешту підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.
Свій вердикт з приводу продовження запобіжного заходу народному депутатові суддя Сергій Вовк оголосить завтра вранці, повідомляє УП.
Засідання почалося о 9 ранку, а після 22 години суддя оголосив, що йде в нарадчу кімнату, а рішення ухвалить 9 липня о 8:30.
"Суд іде у нарадчу кімнату. Оголошення рішення буде близько 8 години ранку, о 8:30", - сказав суддя.
Загалом сьогоднішнє засідання суду тривало 13 годин.
У своєму клопотанні прокуратура просить продовжити домашній арешт Віктору Медведчуку, щоб унеможливити його ймовірний вплив на розслідування. Захист Медведчука натомість пропонує замінити запобіжний захід на нічний домашній арешт, який дозволить арештанту в робочий час покидати свій будинок.
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Суд переглядає запобіжний захід куму Путіна Віктору Медведчуку
Два місяці тому йому оголосили про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму. І тоді суд відправив його під домашній арешт. Сьогодні суд розглядав зміну запобіжного заходу куму Путіна.
Напередодні суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування кримінальної справи за підозрою в державній зраді народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
1 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".
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