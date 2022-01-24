Секретар РНБО запевнив, що Велика Британія нічого нового не повідомила.

Інформація британської розвідки про те, що президент РФ Володимир Путін хоче встановити проросійський режим в Україні на чолі з екс-нардепом Євгеном Мураєвим, не стала новою для України.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю BBC Україна.

Коментуючи дані британців щодо Мураєва, Данілов відповів: "Для кого це сенсація?"

"Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, який не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде", - додав секретар РНБО.

Данілов запевнив, що РНБО чітко розуміє, "чим займається п’ята колона". Зокрема, саме тому запровадили санкції щодо "каналів Медведчука". Водночас Данілов зазначив, що не взявся прогнозувати, чи буде запроваджено санкції проти каналу Мураєва "НАШ".

"Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО", - зазначив він.

Данілов запевнив, що вся інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, є у розпорядженні РНБО. Британська розвідка не повідомила нічого нового.

Читайте також"Зовсім новенька": Мураєв відповів на слова глави МЗС Британії та поскаржився на погрозиНагадаємо, у МЗС Британії заявили, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному прес-релізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення та окупації України й сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв відреагував на цю інформацію заявою, що на цей час знаходиться під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Вас також можуть зацікавити новини: