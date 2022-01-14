Такі провокації можуть влаштувати на артилерійських складах оперативної групи російських військ поблизу села Ковбасна.

Спеціальні служби Російської Федерації готують провокації проти російських військ у Придністров'ї, аби звинуватити у цих діях Україну.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, у військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій.

Читайте такожГенсек НАТО розповів про кроки Альянсу у разі нового нападу Росії на Україну"За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня у 3-й окремій мотострілецькій бригаді Збройних сил Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)", - сказано у повідомленні.

При цьому, як стверджують розвідники, розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

"На сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам/начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом", - йдеться у повідомленні.

Можливе вторгнення РФ

Як повідомляв УНІАН, 13 січня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, посилаючись на інформацію американських розвідувальних органів, заявив, що Росія може сфабрикувати передумови для вторгнення в Україну.

"Росія закладає підґрунтя, аби мати можливість сфабрикувати передумови для вторгнення, в тому числі за допомогою підривної діяльності й інформаційних операцій шляхом звинувачення України у підготовці неминучої атаки на проросійські сили на сході України", - сказав він.

Він пообіцяв надати додаткову інформацію з цього приводу впродовж наступних 24 годин.

Крім того, Салліван заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники і партнери готові до непередбачуваних ситуацій.