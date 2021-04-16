За словами президента, поведінка Москви може «надихнути» й інші країни забрати в сусідів частину територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окупований Росією Крим став джерелом небезпеки для всього регіону Чорного моря.

Читайте такожЗеленський про наслідки погроз Кремля: небезпека і для самої РФПро це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє прес-служба Офісу президента.

«В історії людства було багато моментів, коли треба було діяти рішучіше, щоб не допустити трагедії. Захоплення Криму змінило дуже багато в житті Європи – навіть якщо ще не всі європейці усвідомлюють, які зміни відбулись», - зазначив він.

За словами глави держави, тимчасово окупований Росією Крим став джерелом небезпеки для всього регіону Чорного моря.

«До 2014 року в Криму не було політичних репресій чи переслідувань за релігійною ознакою, там не було масштабних екологічних катастроф, там не було загрози розміщення ядерної зброї. Усе це тепер там є – через російську окупацію», - додав він.

За словами Зеленського, поведінка Москви може «надихнути» й інші країни забрати в сусідів частину територій.

Окупація Криму Росією та дестабілізація на Донбасі

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових й організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловились за приєднання Криму до РФ.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров