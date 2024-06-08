Канцлер Німеччини закликав союзників продовжувати підтримку Києва.

Російська Федерація не досягне своєї мети у війні проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні Саміту миру у Швейцарії.

За словами політика, через понад 800 днів після початку загарбницької війни Росії проти України стає очевидним, що Росія "нікуди не відійде від своїх імперіалістичних планів". Водночас Україна не дозволить поставити себе на коліна і змусити себе здатися.

"Путін повинен усвідомити, що він не може виграти свою жорстоку кампанію. Що для України може бути лише справедливий мир. Ми невтомно працюємо заради цього справедливого миру. Щоб було зрозуміло, працювати заради миру не означає просто підняти білий прапор. ... Політика миру означає, що ми підтримуємо Україну в захисті її незалежності та суверенітету і що ми залишаємося розсудливими, що ми завжди зважуємо небезпеки, що ми координуємось з нашими партнерами та союзниками", - підкреслив Шольц. Відео дня

Він нагадав, що наступними вихідними у Швейцарії відбудеться Саміт миру.

"Я проводитиму там кампанію, особливо серед представників Азії, Африки та Південної Америки, щоб дати зрозуміти Росії, що ми дотримуємося міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй. І тому Росія повинна припинити свою загарбницьку війну. Це шлях до справедливого миру. Миру, якого ніхто не хоче більше, ніж українці. Миру, якого ми теж хочемо. Тому ми підтримуємо Україну і тим самим не ставимо під загрозу мир тут, у Німеччині. Це моя позиція з початку російсько-загарбницької війни", - резюмував канцлер ФРН.

Саміт миру - останні новини

апередодні у Швейцарії зробили заяву про участь Росії у Саміті миру. Для миру обидві сторони мають бути за столом переговорів, заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд.

Як відомо, Саміт миру заплановано на 15-16 червня. Місцем проведення події обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

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