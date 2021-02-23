За даними ЗМІ, яхта зареєстрована на офшорну компанію, а тому на неї не поширюється дія санкцій.

Елітна яхта кума Путіна і глави «ОПЗЖ» Віктора Медведчука не потрапила під санкції РНБО, введені проти політика за фінансування тероризму.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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Приблизна вартість п'ятипалубної яхти Royal Romance становить 200 мільйонів доларів. Довжина морського судна становить 92,5 метра, на ній є басейн розмірами 12 на 4 метри. Всього на яхті можуть розміститися 14 гостей і 22 члени екіпажу.

Відзначається, що офіційно яхта зареєстрована на офшорну компанію, а тому на неї не поширюється дія санкцій.

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок«, оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".

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Автор: Денис Прядко